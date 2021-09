Eesti liiga mängijad jätavad Flora eurovastase skaudi külmaks: tase pole piisav 

„Ei. Üldsegi mitte. Tase pole piisav,“ kõlas Cardenasi konkreetne vastus, kui talt päriti kas Eesti jalgpalli kõrgliiga on praegu tema ehk Genti klubi radaril.

Ta tõdes ka, et Eesti väiksest rahvaarvust tulenevalt ongi paratamatu, et tõelisi talente, kes võiks end murda mõne Euroopa viie tugevaima liiga klubisse, kerkib esile haruharva. Küll soovitab ta noormängijatel võimaluse korral kindlasti mõnda välisklubi noortetiimi siirduda. „Isegi kui sa ei jõua esindustiimi, on sul vähemalt võimalus areneda, sest oled keskkonnas, kus pead iga päev hirmsasti pingutama,“ lausus Cardenas.