Lärmakad lambad sundisid Ronaldo kibekähku uhkest häärberist välja kolima 

Vahetult üheksal hektaril laiunud valdustesse kolimise järel postitasid nii Ronaldo kui tema elukaaslane Georgina Rodriguez sotsiaalmeediasse mesimagusaid fotosid idüllilisest maaelust kesk-Inglismaal. Ent peagi taipas vutiäss, et elu on idüllist kaugel: nimelt paikneb villa läheduses farm, kus kasvatatakse lambaid – ning villaloomade hommikune määgimine oli olnud nii vali, et mees otsustas: tuleb lahkuda, sest sel kombel ei saa ta vajalikul määral välja puhata.

„Kuigi kinnistu on ilus ja asub veetlevate põldude ja metsade keskel, peeti seal lähedal ka lambaid, kes on varahommikul väga lärmakad," teadis üks allikas rääkida The Sunile. „Lisaks läks üle [Ronaldo] maa avalik jalgrada ja teelt avanes vaade väravate taha.

Ronaldo on aga tõeline professionaal, kellele on väga oluline mängujärgne puhkus ja taastumine, nii et ta otsustas, et tema ja pere jaoks on kõige parem sealt lahkuda.“