USA kossukoondise uus niiditõmbaja seisab kohe silmitsi suure väljakutsega 

USA koondise peamänedžeri amet on mõnes mõttes veelgi vastutusrikkam kui treeneritel, sest just tema ülesandeks on pidada läbirääkimisi NBA superstaaridega ja veenda neid selles, et täitsa tore oleks ju kurnava hooaja järel ka pisut koondisekossu patsutada. Colangelol tuli see päris hästi välja: pärast 2004. aasta Ateena olümpiamängude krahhi, kui leppida tuli kõigest pronksmedaliga, on nii Pekingis, Londonis, Rio de Janeiros kui ka Tokyos võetud taas see, mida Ameerika ässadelt oodatakse, ehk siis kuldmedal. Kui välja arvata 2019. aasta MM, kus kokku saadi „pooleterameestest“ (Andres Sõbra väljend) koosnenud seltskond, on koondisesse alati mahtunud ka esimese suursjärgu megastaare nagu LeBron James, Kobe Bryant või Kevin Durant.