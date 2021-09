Martin Järveoja kritiseerib uute autode turvanõudeid: pärast kolme testiringi ei tundnud ma enam oma jalgu 

„Teeme koos tiimidega selle koha pealt koostööd, sest see on turvalisuse osas väga oluline teema. Soovime reguleerida juhi ja kaardilugeja istumispositsiooni kõrgust, kuid see pole lõplikult vormistatud,“ lausus Pinon. „Meie peamine eesmärk on teha kõik endast olenev, et juht ja kaassõitja oleksid auto üla-, ala- ja küljeosa juurest võimalikult kaugel. Täiusik turvalisus ei ole kunagi võimalik, kuid kui on võimalik turvalisust parandada, me seda ka teeme.“