Juventuse peatreener: muidu oleksin rahulik, aga Kalev/Cramol on koduväljakueelis ja meil vaid 7,5 tervet meest 

„Nende meeskond ei näinud Vilniuse hooajaeelsel turniiril kindel välja, aga nüüd on näha, et nad on jõudnud heasse vormi. Nende mäng põhineb neljal leegionäril, samuti on teada tuntud [Kristjan] Kitsing. Usun, et neil kannavad suurema osa koormast 5-6 mängijat. Kui oleksime täies koosseisus, oleksin üsna rahulik. Nüüdki arvan, et meil on hea võimalus, kuid saab näha, kas kasutame seda. Kõik on meie enda kätes,” rääkis Utena Juventuse peatreener Zydrunas Urbonas intervjuus klubi pressiteenistusele.