Raducanu võit sütitas brittide seas sellise tennisebuumi, et ta ise ei saagi trenni teha! 

Brittide vaimustus on ka mõistetav, sest Raducanu lõpetas väga pikaks veninud Suurbritannia naistennisistide võidupõua slämmiturniiridel. Viimati oli saareriigi naistest slämmivõidu saavutanud Virginia Wade, seda 44 aastat tagasi kodusel Wimbledoni turniiril.

Kui kvalifaikatsioonist alustama pidanud Raducanu viimaks kodusesse Bromley'sse naasis – ta pidi selleks mitmel puhul lennupileteid vahetama, sest ei osanud ka oma kõige pöörasemates unenägudes loota, et võiks turniiril nii kaugele edeneda – sattus ta aga silmitsi ootamatu probleemiga. Kui neiu tahtis treeninguks tenniseväljaku broneerida, polnud see lihtsalt võimalik, sest kõik ajad olid kinni!

Puhkuse ajal saab ta ka mõtiskleda, mida hakata peale US Openi võiduga kaasnenud enam kui kahe miljoni euro suuruse auhinnarahaga. Seni pole ta endale selle eest veel midagi lubanud ning ilmselt väga ei lubaka , sest tema vanemad töötavad finantssektoris ning niisama laristamisele hea pilguga ei vaata.

„Tennis on väga kallis spordiala, nii et ilmselt läheb see raha ikkagi sinna,“ tõdes Raducanu.