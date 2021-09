OTSEBLOGI | Kalev/Cramo kohtub meistrite liiga kvalifikatsiooni finaalis koroonast räsitud Juventusega  

„Usun, et neil kannavad suurema osa koormast 5-6 mängijat. Kui oleksime täies koosseisus, oleksin üsna rahulik. Nüüdki arvan, et meil on hea võimalus, kuid saab näha, kas kasutame seda. Kõik on meie enda kätes,” rääkis Utena Juventuse peatreener Zydrunas Urbonas intervjuus klubi pressiteenistusele.