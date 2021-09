OTSEBLOGI | Meistrite liiga pääset jahtiv Kalev/Cramo kaotas avapoolaja  

Milleri arvel juba 16 silma, Gecevius toetab teda 9 ja Gustys 6 punktiga. Kalevi poolelt on käe valgeks saanud kuus meest: Melson 13, Lewis 8, Muprhy 7, Kitsing 5, Nurger 4 ja Berry 2. Kui Kalevil kaheste protsent on väga okei (24/13 ehk 54%), siis üheksast kolmesest on tabanud vaid kaks. Sealjuures Berry saldo kaugelt on 4/0. Juventus on kaheseid pannud 21/11, kolmeseid 14/4.