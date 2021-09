Jõujuurikas ja käesuruja kohtuvad poksiringis: kes teisel nina lömmi lööb, saab 500 dollarit 

Bjornssonil on selja taga kaks poksimatši, kui jaanuaris leppis ta viiki Steven Wardiga ning mais Simon Vallily'ga. Järgmiseks on Dubais ees ootamas võitlus Kanada käesurumisässa Devon Larrattiga ning endine sõdur praalib matši eel nagu parimatele poksijatele kohane.

„Ma hindan poksisporti tohutult,“ kinnitas 46aastane Larratt. „Thoril on rohkem kogemusi, kuid ma tean, et vaja on vaid üht lööki, nii et olge selleks valmis.“