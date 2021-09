Portaal: Vipsi rahakas konkurent siirdub vormel 1 sarja 

Motorspordi allikate sõnul on leping sisuliselt kindel ja puudu on vaid allkirjad. Alfa Romeo meeskonna boss Frederic Vasseur asja siiski ei kinnitanud ja ütles, et lõplikku otsust pole veel langetatud. Nimelt soovib meeskond enne teise sõitja kinnitamist näha edasist vormel 2 hooaja käiku.

Sellel hooajal sõidavad Alfa Romeo masinatega Kimi Räikkonen ja Antonio Giovinazzi. Kuid soomlane tõmbab selle aasta lõpus vormel 1 karjäärile joone alla ning itaallane on teinud erakordselt kahvatu hooaja, kui MM-sarja kokkuvõttes jäävad tema seljataha vaid kaks Haasi pilooti.

UNI-Virtuoso Racing meeskonnas sõitev Zhou on vormel 2 sarjas teisel kohal. Kui üldarvestuses kuuendat kohta hoidval Vipsil on kaukas 90 punkti, siis Zhoul 134. F2 üldliider on Oscar Piastri 149 silmaga. Üks Zhou eelis on ka mehega kaasnev rahakott, sest Motorspordi andmetel toetavad 22aastast pilooti rikkad Hiina sponsorid. Portaali sõnul jälgib Alfa Romeo ka oma akadeemia piloodi Theo Pourchaire'i edusamme, kes hoiab üldarvestuses viiendat kohta.

Vasseur tõdes, et vormel 2 hooaja esimesed neli võistlust olid üsna omanäolised ja neist ei tohi liiga kaugeleulatuvaid järeldusi teha. „Aasta neli esimest F2 võistlust olid veidi teistsugused ja nüüd pöördutakse tagasi traditsioonilisemate radade juurde. Noored poisid saavad rohkem kogemusi ja paari-kolme võistluse jooksul näeme, kui kaugele nad on arenenud,“ lausus ta.