Viljandi Tuleviku 10aastane kasvandik liitub AS Monaco noortesüsteemiga 

Nagu selgitas Nathani isa Mark Orav, on ta alati perepuhkuste ajal üritanud leida oma pojale puhkusepaigas mõne kohaliku klubi, kelle juures poiss saaks treenida, et sportlik vorm puhkuse ajal rooste ei läheks. Enamasti on see ka õnnestunud ja mitte tingimata jalgpallis: nii on Nathan mitmekülgse spordipoisina näiteks Ameerika Ühendriikides puhkust veetes hoopis jäähokit mänginud. Viljandi Tulevikus on Nathan viimastel aastatel treeninud ja mänginud Janar Õunapi ja Tanel Langi käe all endast aasta vanemate poiste treeninggrupis.

„Selleks, et Nathan saaks puhkuse ajal lihtsalt pallitrenni teha, tuli leida keegi, kes tundis kedagi, kes tunneks kedagi, kes otsustab ja lubab,“ kirjeldas Orav keerulise ettevõtmise algust. „Meie eesmärk ei olnud leida talle kohta meeskonnas või klubis, soovisime lihtsalt treenimisvõimalust, nagu igal pool mujal oleme teinud.“

Lõpuks õnnestuski Nathanile võimalus välja rääkida. Juba pärast esimest trenni paluti vanematel ootama jääda, sest treenerid soovivat Nathanit veel mängimas näha.

Pärast teist treeningut hakkas isale tunduma, et midagi on justkui õhus, sest treenerid pakkusid Nathanile võimalust osaleda sõpruskohtumises teise lähikonna klubi poiste vastu. Pärast mõningast arupidamist pere keskel jõuti otsusele, et sellist võimalust ei saa kasutamata jätta ja kojusõiduks ostetud lennupiletid võib seekord tuulde lasta.

Mäng peetud, tuli järjekordne pakkumine: Nathan võiks mängida veel ühes mängus, mida tulevad vaatama ka klubi omanikud ja mänedžerid. Kojusõit tuli taaskord edasi lükata.

Esimeses kohtumises katsetati Nathanit, kes koduses noorteliigas mängib ründajana, erinevatel positsioonidel, et tema oskusi erinevates olukordades hinnata. Teises mängus sai ta aga mängida oma harjumuspärasel positsioonil ründeliinis, lüües 3:1 võiduga lõppenud mängus ka ühe värava. Mängude järel anti Oravate perele teada, et Nathanit oodatakse AS Monaco noortesüsteemiga liituma.