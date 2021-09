Tänaku konkurent leidis Soome ralliks uue kaardilugeja 

Nädala keskel teatas prantslane, et tema ja senise kaardilugeja Renaud Jamouli ligikaudu neli aastat kestnud koostöö on lõppenud. Hooaja lõpuni on aga jäänud veel kolm rallit ehk selleks oli Fourmaux’l vaja leida uus paarimees. Nüüd antigi teada, et selleks on Alexandre Coria.