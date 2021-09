Vutilegend Pele viidi taas intensiivravisse 

80aastane endine jalgpalli megastaar läks septembri alguses Sao Palos haiglasse, et lasta eemaldada avastatud käärsoolekasvaja. Albert Einsteni nimelises haiglas hoiti teda mõnda aega intensiivravi palatis, kuid loetud päevad tagasi teatas ta tütar Kely Nascimento, et ta isa liigub sealt tavapalatisse. Nüüdseks on selgunud, et Pele viidi siiski tagasi intensiivravisse, kuid tema pere sõnul ei ole muretsemiseks põhjust.