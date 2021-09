Kolme lapse ema, kes taltsutab punnvõrri: pärast võistlust värisevad sääred veel nädal aega  

Läinud nädalavahetusel tõmmati Rakvere külje all Aluveres tänavusele punnvõrride karikasarjale joon alla. Viiest etapist koosnenud sarja kuninglikeks jõuproovideks on kestvussõidud, kus kahe- kuni neljaliikmelised tiimid peavad ühe võrriga tunde rajal ringi tuhisema ning kes suudab kõige rohkem kilomeetreid mõõta, on võitja.