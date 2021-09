Wayne Rooney juhendatav suure ajalooga klubi on katastroofi äärel 

Seitsme vooru järel on meeskond tabelis seitsme silmaga 24 meeskonna konkurentsis 16. kohal, ent Inglismaa jalgpalliliit kavatseb neid karistada 12 miinuspunktiga.

Nimelt on 1972. ja 1975. aastal Inglismaa meistriks tulnud Derby rikkunud eelmistel hooaegadel liiga finantsreegleid. Majanduslikes raskustes siplevale klubile on määratud juba 117 000 euro suurune trahv.

Derby praegune omanik Mel Morris on püüdnud klubi maha müüa, ent ostjat pole leitud ning reedel teatati administreerimise alla minemisest.

Kui 12 miinuspunktiga karistamine on sisuliselt kindel, siis ähvardab meeskonda veel teine, üheksa miinuspunkti suurune karistus. Kui need peaksid jõustuma, leiaks Derby end -14 silmaga tabeli põhjast.

Viimati mängis 1884. aastal asutatud klubi Inglismaa teises liigas ehk League 1s hooajal 1991/92. Praegu tundub aga väga tõenäoline, et sinna kukuvad nad ka järgmiseks aastaks. Derby kaotas koroonaviiruse pandeemia ajal 23,4 miljonit eurot ning seetõttu on peatreener Rooney pidanud lootma eelkõige tiimi enda noortele kasvandikele.

Mullu veel Derbys mängijana tegutsenud 35aastane Rooney pole meeskonnaga suurt edu saavutanud. Tema käe all on hoolealused võitnud 45 mängust 11, viigistanud 13 ning kaotanud 21.