11. järjestikuse võidu saanud Levadia kindlustas liidrikohta 

Tabeliliider on jätkuvalt Levadia, kellele oli tänane võit 11. järjestikuseks. Neil on 23 mänguga koos 61 punkti. Järgneb tiitlikaitsja Flora 46 silmaga, ent valitseval meistril on neli matši varuks. Paide linnameeskond on 23 kohtumisega kogunud samuti 46 punkti. Neljas on Nõmme Kalju 36 silmaga.