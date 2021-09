Poksilegend tegi huvitava käigu ja tahab saada oma riigi presidendiks! 

42aastane Pacquiao on pärast profisportlase karjääri asunud tegusid tegema poliitikas ja kuulub kohaliku demokraatliku partei ridadesse. Seal on tal õnnestunud ronida senaatori positsioonile ja ta on juba aastaid Filipiinide kongressi liige. Nüüd tahab endine poksikuulsus aga kandideerida lausa presidendiks – nii vahendas täna BBC. Nimelt andis Suurbritannia avalik-õiguslik telekontsern teada, et Pacquiao partei üks pool on just tema nomineerinud järgmisel aastal toimuvate riigipea valimiste kandidaadiks.