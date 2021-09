TRAAGILINE: Endine tipprattur sõideti MMil surnuks 

Cyclingnews.com vahendas, et vaid 37aastane Sörensen oli rattaga sõitmas Belgias, Flandersi piirkonnas, kui üks autojuht talle otsa sõitis. Endine tipprattur suri saadud vigastustesse.

Profikarjääri jooksul sõitis Sörensen selliste tiimide eest nagu Designa Kökken, CSC, Fortuneo-Vital Concept ja Riwal Platform. 2010. aastal võitis ta Giro d’Italia velotuuril ühe etapi. Hiljem töötas ta Taani televisioonis kommentaatorina ja tema surmast andiski teada tema kolleeg Frederik Lauesen. „Pean suure kurbusega teatama, et olen kuulnud uudist selle kohta, et meie hea kolleeg Chris Anker Sörensen on surnud,“ sõnas Lauesen usadaynews.com portaalile. Fataalseks ostunud autoõnnetus olevat juhtunud eile ehk laupäeval.