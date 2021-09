GALERII | Alliku duubel tõi Florale võidu Kalju üle 

Tabeli esimesena jätkab FCI Levadia, kes alistas eile tulemusega 3 : 0 Narva Transi. Neil on 23 mänguga koos 61 punkti. Flora on 49 silmaga teisel kohal, ent neil on võrreldes liidriga kolm matši varuks. Kolmas on Paide (46 punkti; 23 kohtumist) ning neljas Kalju (36; 24 kohtumist).