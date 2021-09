Ronaldo jõudis taas sihile, de Gea lõpetas uskumatult pikaks veninud nukra seeria 

Esimesena tegi kohtumises skoori kodumeeskond. Kui mängitud oli pool tundi, saatis Said Benrahma palli rikošetist väravasse. Mõned hetked hiljem pääses heast positsioonist löögile Cristiano Ronaldo, ent Lukasz Fabianski suutis selle tõrjuda. Portugallane jõudis aga esimesena pallini ning viigistas seisu. Tegu oli 36aastase ründaja neljanda tabamusega kolmes mängus. Ta on pärast Unitedisse naasmist jõudnud sihile igas kohtumises.

Liiga tabeliliider on Liverpool, kes on viie matšiga kogunud 13 silma. Unitedil on koos samuti 13 punkti, ent nende väravate vahe on pisut kehvem. Kolmas on Brighton & Hove Albion 12 silmaga.