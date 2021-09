HEA TÖÖ: Eesti parim meesujuja aitas oma klubil mainekas ujumisliigas võita 

Sissejuhatuseks saavutas Zirk Itaalias 200 meetri liblikujumises tugevas konkurentsis kuuenda koha. „Lõpptulemus 1.52,77 tähistab Eesti läbi aegade teist tulemust ja jääb minu nimele kuuluvast rekordist kõigest 0,5 sekundi kaugusele. Arvestades, et praegu on alles septembrikuu, on see minu kohta väga korralik sooritus. Lisaks on see 2021. aastal Euroopa paremuselt viies aeg ning maailma edetabelis annab see 12. koha.“