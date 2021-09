TÄNA | Kas Kontaveit saab Ostravas tuttavast vastasest kergelt jagu? 

Portaal tennisenet.ee kirjutab, et Cirstea on Kontaveidile tuttav vastane, kes mängib Eesti esireketile sobivas stiilis.

„Seekord on vastase näol tegemist vana ja samas ka üsna värske tuttavaga, sest kahel korral kohtusid Kontaveit ja Cirstea ka tänavu varakevadel,“ kirjutab portaal mõõduvõtu eelvaates. „Enne seda on peetud veel kaks mängu, kuid kõik on lõppenud sama tulemusega – Anett on alati võitnud. Viimane matš Miamis oli aga selle poolest erand, et siis kaotas Anett esimest korda seti.“