Atentaadikatse järel Ukrainast põgenenud skandaalne pankur ehitab AS Monacost Euroliiga tippklubi

Sergei Djadetško (vasakul) vaatamas kroonitud peadega AS Monaco korvpallimatši.

Veel 2014. aastal pallis AS Monaco korvpalliklubi Prantsusmaa tugevuselt kolmandas liigas. Kuid siis võttis meeskonna üle Ukraina ühe suurima panga põhja lasknud ning atentaadikatse järel riigist põgenenud Sergei Djadetško. Uueks hooajaks Euroliigasse tõusnud sats loodab kiiresti märgi maha jätta, sest viimastel kuudel on klubiga liitunud korvpallitähed Mike James, Leo Westermann, Will Thomas ja Donatas Motiejunas.