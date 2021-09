Latvala Toyota järgmise hooaja sõitjatest: teeme otsuse oktoobris, aga Lappi on meie nimekirjas kõrgel kohal 

Kui Hyundai teatas selle hooaja käigus, et nad sõlmisid uued lepingud Ott Tänaku ja Thierry Neuville’ga, siis Toyota pole ametlikult ühtegi järgmise aasta sõitjat kinnitanud. Siiski arvatakse, et Elfyn Evans ja Kalle Rovanpera jäävad ametisse ning Takamoto Katsuta jätkab meeskonna neljanda sõitjana. Kuid suuremad küsimärgid on kolmanda piloodi ümber.