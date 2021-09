Viljandi Tulevik lõpetas peatreeneriga lepingu 

Klubi presidendi Raiko Mutle sõnul sündis kokkulepe ühises arutelus. „Mõlemad pooled, nii Jaanus kui klubi juhtkond mõistsid, et praegusel hetkel on kõigile parem, kui liigume edasi sellisel moel,“ kommenteeris Mutle meeskonna kodulehel. „Läheme lahku sõbralikult ja üksteisele tänulikult. Jaanusele soovin edu uute väljakutsete leidmisel ning tänan teda siiralt meie klubis tehtud töö ja üles näidatud pühendumise eest.“

Klubijuhi sõnul on Sander Posti juhtimisel hooaja lõpusirgele minek loogiline käik. „Meil on võimalik liikuda hooaja lõpule vastu klubis olemas oleva inimesega ning seda otsust ei olnud keeruline teha. Sander on olnud esindusmeeskonna tegemistega ka tänavu lähedalt seotud ning on kõigile tuttav,“ sõnas Mutle.