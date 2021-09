Monte Carlo ralli korraldajad ajasid Adamo vihaseks: üks rumalamaid asju, mida ma elus näinud olen  

Tiimijuhtidele ei mahu pähe tõik, et Monte Carlo ralli esimesel täispikal päeval puudub lõunane hoolduspaus. „Te kuulete esimest korda, kuidas räägin Monte Carlost halvasti ja loodan, et ka viimast. Reedese hoolduspausi puudumine on üks rumalamaid asju, mida olen elus näinud. See on autotootjate, promootori ja FIA vahelise möödarääkimise tulemus. See on suur probleem,” ütles Hyundai tehasemeeskonna pealik Andrea Adamo portaalile DirtFish.

Samal teemal WRC Latvala Toyota järgmise hooaja sõitjatest: teeme otsuse oktoobris, aga Lappi on meie nimekirjas kõrgel kohal Meeskonnad kardavad, et uued Rally1 autod vajavad hoolduspausi, sest tehnoloogiat pole varem võistlusrajal proovitud. „See tähendab, et partnerite vahelises kommunikatsioonis on probleem ja see pole hea viis uue ajastu alustamiseks. Loodan, et nad muudavad võistlusformaati, sest selliselt on see väga rumal,” jätkas Adamo.

Mehel uuriti, kas ta teeb tagatubades tööd, et etapi korraldajad ja FIA olukorda muudaks. „Minu ülesanne pole Monte Carlo ajakava koostamine. Kui soovite, võin ka luua p**se panna ja põrandat pühkida,” teravmeelitses ta.