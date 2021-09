FOTOD | Eesti kauneim spordiplats? Tõrva uus staadion näeb välja nagu muinasjutus 

Tõrva uus staadion annab võimaluse tegeleda pea kõikide kergejõustikualadega ning lisaks on staadionil olemas kunstmurukattega jalgpalliväljak, mis võimaldab mängida jalgpalli aastaringselt. Endise tenniseväljaku asemele loodud multiväljakul saab edendada tennise-, korvpalli-, jalgpalli- kui võrkpallioskusi. Staadion asub unikaalses asukohas ning on ümbritsetud metsade ja kauni Õhne jõega. Mets tagab tuulekindluse ning jõe voolav vesi hoiab temperatuuri madalamana, et treeningud oleks rohkem nauditavad.