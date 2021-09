Megahäärberi müügiga jänni jäänud kossuäss peibutab huvilisi pöörase allahindlusega 

Ent huvi on olnud leige ning nüüd on Shaqi häärber müügis „kõigest“ 16,5 miljoni dollari (14 miljoni euro) eest. Lisaks on valdustest eemaldatud peaaegu kõik, mis meenutaks selle senist omanikku. Vaid jõusaali on alles jäetud Shaqi kujutav logo.