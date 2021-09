ISA JÄLGEDES? David Beckhami modellist poeg tegi papale kuuluvas meeskonnas profidebüüdi 

Tõele au andes ei pääsenud Romeo platsile üksnes seetõttu, et on David Beckhami poeg ja et klubi kuulub isale. Juba veebruaris oli Victoria Beckham öelnud Vogue'i ajakirjale, et poeg rassib Interi treeninguväljakutel iga päev, sest tegelikult on just jalgpallimäng see, millega ta tegeleda tahab.