Heino Enden Kalev/Cramo pääsust meistrite liigasse: ärme tõuseme pilvedesse võitudest kolmanda liiga meeskondade üle 

Kalev/Cramo alistas kodusel kvalifikatsiooniturniiril esmalt Portugali satsi Lissaboni Sportingu, seejärel Montenegro klubi Mornar Bari ja finaalis Leedu mulluse hooaja neljanda meeskonna Utena Juventuse. Kui saatejuht Kalev Kruus tõstis eriti esile Kalevi tänavusi ameeriklastest täiendusi JeQuan Lewist, Silas Melsonit ja Kamari Murphy't, siis Enden jäi kiituse jagamisel ettevaatlikumaks.

„Oleme enda suhtes ausad ja ärme tõuseme pilvedesse võitudest kolmanda liiga meeskondade üle,“ lausus Enden. „Jah, nende [Kalevi ameeriklaste] pallikäsitlus on hea ning nad tahavad ja üritavad kaitses mängida, mida pole paljude välismaalastega olnud, nad pole viitsinud kaitses mängida.

Võib-olla olen kuskil kriitiline, kuid vaatan alati kõrgemat mängu – mis saab siis, kui tuleb tõeline kaitse vastu? Nendes kolmes mängus ükski vastane ei mänginud väga head kaitset.“

Enden lisas, et eufooriat võiks natuke tagasi tõmmata see, et kui Kalevil läks viskele pääsemine raskemaks, siis ei leitud enam häid kohti ja visked ei läinud enam ka nii hästi sisse.

„Müts maha, et nad leidsid võimalused kate-kattest mänguga, kuid samas [Utena] Mindaugas Kupsas ei teinud ka midagi, et Kalevi mängijad korvi alla välja ei purjetaks. Järgmistes mängudes enam nii ei ole, ja see teebki natuke ettevaatlikuks – mis saab siis, kui seal astub välja 2.08 pikk mängija, pikkade kätega, kes ei lase nii lihtsalt korvi alla purjetada?

Teine asi, mis teeb murelikuks on Kalevi enda korvialaune mäng – korvi alla ei ole neil kedagi panna. Muidugi võib nende mängude põhjal loota ka korralikke esitusi VTB ühisliigas, juba viis aastat olen lootnud, sest neil on olnud koosseis, mis on võimeline mängima VTB-s viienda-kuuenda koha peale kindlasti – aga nad ei ole mänginud,“ arutles Enden.

Andres Sõber nõustus laias laastus Endeniga, kuid jagas siiski Kalevi meestele ka verbaalset präänikut.