Manchester City noortesüsteemist Levadiasse jõudnud ghanalane Agyiri: alguses vihm ja lumi ehmatasid mind 

„Ühel hetkel tundsin, et käisin liiga palju järjest laenudel ja tahtsin oma klubi. Agent küsis Manchester Citylt, kas neil on minuga pikem plaan ja peale jutuajamisi lasti mind vabaks. Mu vanem vend pallis Soomes koos Zakaria Beglarišviliga ja sealt tuli esimene kontakt Levadiaga. Zaka suhtles edasi mu agendiga ja tänu sellele nägi klubi mu videot,“ meenutab 23aastane Agyiri Eestisse jõudmist. „Mul oli laual veel pakkumisi, aga Premium liiga tase tundus praegusel ajahetkel õige samm. Mõtlesin, et tulen katsetele ja nii ta läks.“