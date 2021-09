Takamoto Katsuta kõrval istub kolmandat rallit järjest erinev kaardilugeja 

Toyotat taltsutava Katsuta probleemid kaardilugejaga said alguse Rally Estonial, kus tema põhipartner Dan Barritt põrutas ühel maandumusel nii tõsiselt selga, et pole sellest siiani taastunud.

Belgia ralli luges Katsutale legendi Keaton Williams, kuid perekondlikel põhjustel loobus too järgmisest ehk Kreeka rallist, mistõttu ei osalenud seal ka Katsuta. Nüüd on saanud selgeks, et Williams jääb eemale ka Soome rallist ning Katsuta otsustas kaardilugejaks võtta järgmise mehe. Sedapuhku asub jaapnlasele lehendi lugema Aaron Johnston, kes oli alles eelmisel nädalal lõpetanud kolm aastat kestnud koostöö Oliver Solbergiga.

„Need on hullud ajad, kõik on juhtunud nii kiirelt,“ kommenteeris Katsuta DirtFishi portaalile. „Rääkisin Aaroniga pärast tema otsust [Solbergiga koostöö lõpetada] ning me teemegi Soomes koostööd. Õigupoolest tegeleme juba praegu legendi koostamisega. Nagu öeldud, käib kõik nii kähku – Hispaania ralli tuleb kohe Soome ralli otsa, nii et pidime langetama kaardilugeja osas otsuse nii kiirelt kui võimalik.“