Eesti profirattur leidis uue kodutiimi 

„Olen väga õnnelik, et tööandja leidmine uueks hooajaks läks sel korral kergemini kui eelmisel aastal. Burgos BH meekonna näol on rattamaailma mõistes tegemist agressiivse tiimiga, kelle viimane suurim võit jääb küll 2019. aastasse (Vuelta etapivõit), aga kelle janu võitude järele pole kindlasti raugenud, mis on üks põhjus, miks mind ka palgati,“ kommenteeris Räim värsket uudist pressiteates.