Tartu tiimi peatreener Rikberg enne eurolahingut: sabinat pole sees 

Üle mitme aasta peab Tartu Bigbank kohtumisi võrkpalli eurosarjas ja need on kavas Meistrite liigas. Alustuseks on eestlaste vastaseks Šveitsi klubi Amriswili Lindaren. „Kui arvestada meie meeskonna koosseisu, siis oleme teinud kõik, mis võimalik. Treeningute põhjal on näha, et meeste mänguisu ja vormikõver muudkui paranevad, samuti kasvavad soov hästi mängida ja esineda,“ kommenteeris enne avalahingut Tartu peatreener Alar Rikberg.