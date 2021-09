TAGASILÖÖK! Messi sai vigastada ning võib jääda tähtsast mängust eemale 

Nimelt vigastas kuuel korral maailma parimale jalgpallurile mõeldud auhinna Ballon d'Ori võitnud argentiinlane pühapäeval põlve. Ta käis eile hommikul MRT-uuringutel, kus tuvastati põrutus. Vigastuspausi pikkus peaks selguma lähipäevil.

PSG alistas pühapäeval tulemusega 2 : 1 Lyoni. Messi vahetati 76. minutil pingile. Argentiinlane näis olevat pettunud: ta ei surunud peatreener Mauricio Pochettinoga kätt. Juhendaja ise ei teinud juhtunust suurt probleemi.

„Kõik teavad, et meil on koosseisus suurepärased mängijad, kuid neid on koguni 35. Aga peame tegema otsuseid, mis oleksid tiimile kasulikud. Mõnikord mängijad nõustuvad nendega, teine kord aga mitte. Rääkisime [Messiga] sellest ja ta ütles, et temaga on kõik hästi,“ lausus Pochettino matšijärgsel pressikonverentsil.

Messi, kes mängib oma pika ja eduka klubikarjääri jooksul esmakordselt kuskil mujal kui FC Barcelonas, pole esimese kolme mänguga värava ega väravasööduni veel jõudnud. Kahel korral on ta tabanud latti.