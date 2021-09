Barcelona fännide kannatus on katkemas. Klubi president: see oli ootuspärane 

Ajad on muutunud: kunagine Euroopa klubijalgpalli valitseja FC Barcelona ei hirmuta meistrite liigas enam kedagi. Eriti rängalt mõjus neile tänavune suvi: nad jäid ilma meeskonnas 17 aastat pallinud Lionel Messist, kes on paljude silmis aegade parim mängija. Lisaks selgus augustis, et nende võlad ulatuvad 1,35 miljardi euroni. Käimasoleval hooajal on tulemused olnud keskpärased ning Kataloonia klubi president Joan Laporta tõdes, et see on viimastel kuudel toimunut arvestades ootuspärane. Fännidel on sellega aga raske leppida.