Mis toimub Eesti veepallis? „Suurt si**agi ei toimu." 

„Suurt si**agi ei toimu,“ ütleb Kristjan Jääts (40), kunagine Soome meister, toonil, millest võib välja lugeda pettumust. „Probleem on selles, et mängijaid pole, sest nad ei saa kuskil harjutada. Kõik ujulad tehakse koolide juurde, sest õppeprogrammis on sees, et lapsed peavad ujuma. See on väga teretulnud, aga probleem on, et basseinid on madalad. Madalas jällegi ei saa veepalli mängida (reeglite järgi ei tohi jalad põhja ulatuda – M. T.).