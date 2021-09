RAUNO SAPPI-NELI VÄGEV ÕHTU: Flora ründetuus lõi Transi puuri palle täis 

Õhtu kangelane Sappinen tunnistas, et tiim kaotas fookuse. „Oli perioode, kus me ei saa olla rahul tasemega, mida näitasime. Muutusime mugavaks,“ ütles ründaja kohtumise järel Soccernet.ee ülekandes. Kas saite poolajapausil nahutada? „Tehti kõvemat häält küll. Alustasime teist poolaega hea fookusega.“

Kas tihe hooaeg mõjutab teie mängu? „On raske, aga see on see tase, mille poole peame püüdlema, et poleks enam raske,” nentis Sappinen.