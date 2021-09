Deivil Tserp | Minu silmis oli Jüri Tamm igiliikur, kelle teekond ei pidanudki lõppema 

SUURKUJU: 64aastaselt surnud Jüri Tamm oli alati heatujuline ja oskas põnevalt rääkida. Foto: ARNO SAAR

See ei ole võimalik, et kahel olümpial pronksmedali võitnud ja vasaraheites maailmarekordi püstitanud Jüri Tamm on surnud. Minu silmis oli ta igiliikur, kelle teekond ei pidanudki lõppema. Pärnust tuule tiibadesse saanud maailmakodaniku silmad särasid alati, tal oli palju huvitavaid mõtteid ja ta liikus ikka pikkade sammudega edasi.