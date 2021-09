Jüri Tamm nädal enne surma: elu on selline, et käib pauk ja kõik 

Tamm tõdes, et mingit märki sellest, et Sedõhhil oleks mingi tervisehäda, absoluutselt aru saada ei olnud.

„Elu on selline, et käib pauk ja kõik," ütles Tamm. „Teame ju kõik, et Eesti veepallur Mait Riisman samamoodi lahkus meie hulgast: süda ütles üles ja oligi kõik.“