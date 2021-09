Karl Jakob Hein kuulus karikamängus Arsenali varumeeste hulka 

Liigakariksari on suurte klubide jaoks sageli kohaks, kus antakse mänguaega pallureile, kes kõrgliigas väga palju minuteid ei teeni. Asjaolude teistsugusel kokkulangemisel võinuks Hein vahest Wimbledoni vastu ka alustada, kuid vahepeal on Kahurimeeste puurilukkude hierarhias toimunud oluline muutus: nimelt on kaht viimast liigamängu algkoosseisus alustanud hooaja eel klubiga liitunud Aaron Ramsdale ning senine esikinnas Bernd Leno on taandunud Ramsdale'i varumeheks.