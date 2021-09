„Ma näitan sulle, mis on karistust väärt!“ Lappesse läinud jalgpallur purustas vastase ninaluu 

Arsanukajevi koduklubi FC Viktoria 62 Bregenz oli Gofis Satteinsi meeskonna vastu lõpu eel 1 : 3 kaotusseisus, kui matši kohtunik näitas Arsanukajevile kollast kaarti, kuna too oli vastase suunas teinud selgelt aimatava pealöögi. Et see oli venelasele teiseks hoiatuseks, tähendas see punast kaartu ja mängust eemaldamist.