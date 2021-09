Külgvankrimeeste koorekiht jagab Tartu külje all MM-punkte 

Nagu kirjutatakse Eesti mootorratttaspordi föderatsiooni kodulehe eelvaates, on mõlemas distsipliinis kõrgete kohtade nimel heitlemas ka rohkelt eestlasi. Kert Varik / Lari Kunnas on pärast Tšehhis toimunud avaetappi külgvankrite MM-sarjas neljandad ning Kevin Saar quadide EM-sarjas kindel liider. “Oma poisid kodurajal, kodupubliku ees. Ma arvan, et enam paremat varianti ei saagi olla,” lausus Lange motokeskuse juht ja võistluse peakorraldaja Lauri Roosiorg.