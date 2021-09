KHLi spetsialist Robert Roobast: ka Vene meedias on teda kiidetud – vinge eestlane! 

Aastaid Soomes mänginud ja viimati Jyväskylä meeskonda esindanud Rooba sõlmis mais lepingu Tšerepovetsi Severstaliga. Kui peetud kaheksa matši, on Severstal KHLi läänekonverentsis seitsme punktiga eelviimasel ehk 11. kohal, kuid see-eest tõestati alles üleeile, et neis on sisu märksa enamaks, kui tulemusega 2 : 1 alistati seni vaid võite tunnistanud tippklubi Ufa Salavat Julajev. Severstali avavärava viskas just Rooba, kellele oli see hooaja teiseks tabamuseks.