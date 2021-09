Euroliiga kogemustega peatreener Rapla keerulisest seisust: trennides osaleb vaid neli põhimeeskonna mängijat 

Raske südamega pere Hispaaniasse jätnud Rapla Avis Utilitase juhendaja Lluis Riera algus uues klubis on keeruline. Meeskonnast käis üle ränk vigastuste laine, mistap on trennides osalenud vaid neli põhimeeskonna mängijat. Varem Euroliiga ja VTB ühisliiga satsides abitreeneri rolli täitnud Riera tunnistab, et töö vastuvõtmist ta ei kahetse, sest see on tema suur võimalus olla peatreener.