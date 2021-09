Saksa teadlaste jahmatav dopingueksperiment – kas profisport on hukule määratud?

„Ei tahaks küll kõlada väga apokalüptiliselt, aga kas see võib olla mingil määral profispordi lõpp?“ küsis Pekingi olümpiatriatloni võitja Jan Frodeno, kui oli näinud dopinguteemaliste filmide poolest tuntud Saksa telekanali ARD viimatist linateost. Frodeno reaktsioon on mõistetav, sest film „Süüdi“ kajastab teaduseksperimenti, mis näitab, et vaid põgus puudutus võib ühele osapoolele lõppeda positiivse dopinguproovi ja aastate pikkuse karistusega.