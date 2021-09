Ralliekspert muretseb: Tänak on mustas augus 

Tänak, kes on Lõuna-Korea autotootja tiimis veetnud pea kaks aastat, sai Akropolis mäletavasti Kalle Rovanperä järel teise koha. Clarki arvates pole see kehv tulemus, ent talle valmistas muret tõik, et Andrea Adamo hoolealune ei suutnud pehmete rehvidega soomlasele lähemale tulla.