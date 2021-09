RALLIAJALUGU: kuurinurgas roostetas miljoniline iludus 

Lloyds Auctionsi oksjoniportaali tegevjuht Lee Hames tõdes, et esmakordselt Subarut esmakordselt nähes arvasid nad , et selle hinnaks võib olla umbes 10 000 eurot. „Nüüdseks oleme selle ära puhastanud ning arvestades ajaloolist tähtsust, võib see olla väärt rohkem kui miljon Austraalia dollarit [620 000 eurot]. Võimalus omada nõnda erilist masinat tekib üks kord elu jooksul ning meil on au anda see võimalus edasi järgmistele omanikele,“ vahendas Hamesi sõnu Nine News.