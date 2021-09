Lips ehitab KK Viimsist ühtset perekonda: teeme seda meie noorte nimel 

„Varem läksid meie kasvandikud teistesse meistriliiga klubidesse. Toona oli see mõistetav ja arusaadav, sest me mängisime esiliigas ja miks peaks jääma sellele tasemele. Nüüd nad saavad olla meie treeningprotsessis ja pääsevad pingile. Meie jaoks on oluline seegi, et meie noored näevad sellel tasemel mängu – kuidas platsil rassivad (Rain) Veideman või (Ronalds) Zakis. Kuidas see mäng käib ja see on lahe. Kui sa teed tööd, siis sa oled ka ise seal ja see kõik on nüüd käega katsutav. Sellega kasvab pühendumus,“ ütles KK Viimsi peatreener Valdo Lips.