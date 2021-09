Toyota tiim on Ogieri lahkumise pärast mures 

Kuulujuttude järgi jääb tänavune hooaeg WRC-sarjas seitsmekordse maailmameistri Ogieri jaoks vähemalt täismahus viimaseks. „Loomulikult on alati murettekitav, kui selline põhisõitja on su tiimist lahkumas,“ nentis Fowler. „Eks võib-olla nii-öelda pensionile minemist on lihtsam aktsepteerida kui näiteks seda, kui keegi lahkub teise tiimi või palgatõusu pärast. Aga kui võtame arvesse ainult tulemusi, siis Seb toob need meile ära.“